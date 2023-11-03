الجمعة 03 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

14 شهيدا في قصف استهدف نازحين على طريق الرشيد الساحلي في غزة

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14 شهيدا في قصف استهدف نازحين على طريق الرشيد الساحلي في غزة
 استشهد 14 فلسطينيا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، عصر اليوم الجمعة، جراء قصف دبابات وزوارق الاحتلال الحربية، نازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.اضافة اعلان
وأكد مراسلنا عدم تمكن مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشهداء نظرا لأن دبابات وزوارق الاحتلال تستهدف كل جسم متحرك يمر على الطريق المذكور.
وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح.
وأوضحت أن 9155 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 145، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، وأكثر من 73% منهم من الأطفال والنساء.
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