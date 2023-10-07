السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

160 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة

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الغارات الإسرائيلية على غزة لم تتوقف منذ الصباح (الأناضول)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل صباح اليوم السبت.اضافة اعلان
وأفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد أكثر من 160 فلسطينيا في قطاع غزة، وجرح نحو ألف شخص منذ صباح اليوم.
وشنت مقاتلات إسرائيلية حربية غارات على مبان حكومية وسط وشمالي القطاع، ومواقع تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في عملية أطلقت عليها "السيوف الحديدية".
كما قصفت الطائرات الحربية هدفا آخر قرب أبراج سكنية شمالي قطاع غزة.
وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أفاد شهود عيان بأن قصفا إسرائيليا استهدف محيط سيارة إسعاف قرب مستشفى ناصر، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.
كما أفادت مصادر إعلامية محلية في غزة باستشهاد عدد من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي، من دون إعلان رسمي من وزارة الصحة حتى الساعة بشأن حصيلة الشهداء الفلسطينيين.
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