الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

17 شاحنة مساعدات تعبر رفح نحو غزة

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17 شاحنة مساعدات تعبر رفح نحو غزة
عبرت قافلة مساعدات إغاثية الأحد، من معبر رفح الحدودي باتجاه قطاع غزة، ضمت 17 شاحنة، وهي الدفعة الثانية من المساعدات التي تدخل القطاع.
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وكانت أولى قوافل المساعدات الإنسانية قد دخلت غزة وضمت 20 شاحنة إغاثة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس السبت، إنّه تم إدخال عدد محدود من الشاحنات يشكل 3% فقط مما كان يدخل يوميا إلى قطاع غزة من الاحتياجات الصحية والإنسانية قبل العدوان.

وأضافت وزارة الصحة أن إدخال عدد من الشاحنات الذي دخل اليوم لا يتناسب مع ما كان يدخل يوميا إلى قطاع غزة المحاصر والذي كان يتجاوز الـ 600 شاحنة يومياً.

وكان رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، خالد زايد، قد قال سابقا إنّ أعداد الشاحنات المتكدسة على معبر رفح تفوق المئات محملة بمئات الأطنان من المواد والأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية.

ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال له حرفيا إن الأمم المتحدة تريد إدخال كل الشاحنات؛ لأن غزة تحتاج إلى أكثر من 100 شاحنة في اليوم؛ نظرا لحجم الكارثة الإنسانية.
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