17 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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غزة- استشهد 17 فلسطينياً جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المناطق في قطاع غزة.وقالت مصادر طبية، إن 14 فلسطينياً استشهدوا نتيجة استهداف الاحتلال منزلا في مخيم جباليا شمالي القطاع.وأضافت أن فلسطينيين استشهدا في قصف إسرائيلي على منطقة مصبح شمال رفح جنوبي القطاع، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء استهداف الاحتلال مدينة الزهراء جنوبي غزة.واستنكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على مخيم جباليا لليوم الثامن، ما ألحق تدميراً واسعا لمربعات سكنية كاملة وبعضها على رؤوس ساكنيها.وقال المكتب في بيان صحفي إن قوات الاحتلال تتعمد استهداف المدارس ومراكز الإيواء، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء.وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات جادة وعاجلة، والضغط بشتى السبل لوقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض لأبشع مجازر العصر. -(بترا)