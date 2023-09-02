170 جريحا بصدامات بين إريتريين ورجال الشرطة في تل أبيب

اضافة اعلان

تل أبيب - أفضت اشتباكات بين الشرطة في تل أبيب والإرتريين طالبي اللجوء في جنوب تل أبيب، صباح أمس لـ 170 جريحا وفق وسائل إعلام إسرائيلية.وجاءت الاشتباكات على خلفية تظاهرة اعترض خلالتها ارتيريون على تنظيم مؤتمر داعم لنظام بلادهم في تل أبيب، ما أدى للإصابات وبينها 19 متظاهرا خطيرة، فيما أصيب على الأقل 27 شرطيا بجراح بين طفيفة ومتوسطة على حد زعم الشرطة.ورغم أن الشرطة نصبت حواجز وسواتر حديدية في منطقة "يد حروتسيم" لمنع المتظاهرين من الوصول إلى قاعة المؤتمر المزمع عقده فيها، إلا أن المتظاهرين نجحوا باختراق الحواجز وأفسدوا القاعة وما حولها، بالاضافة الى تكسير واجهات على المحال والشركات في المنطقة.وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له، إن نتنياهو "تلقى تحديثا من وزير الأمن القومي ومفوض الشرطة بشأن الاضطرابات، وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام العام"من جهتها، ناشدت بلدية تل أبيب السكان البقاء في منازلهم لحين انتهاء المظاهرات.في غضون ذلك، أفاد مستشفى إيخيلوف وهو واحد من ثلاث مستشفيات نقل اليها المصابو في تل أبيب بأن 12 من المصابين في أعمال الشغب التي قام بها طالبو لجوء إريتريون في المدينة، يعانون من جروح خطيرة، فيما يتلقى 26 جريحا آخرون العلاج في نفس المستشفى، بمن فيهم شرطة تتراوح حالاتهم بين الخفيفة والمتوسطة.والمهرجان الذي تسبب في الاضطرابات كان مزمعا تنفيذه من قبل السفارة الإريترية في شارع ياد هاروتز بالمدينة.وفي وقت لاحق من أمس أعلنت الشرطة، أنها تمكنت من السيطرة على منطقة جنوب تل أبيب، بعد أعمال الشغب خلال تظاهرة طالبي اللجوء من إريتريا.وبحسب الشرطة، فقد تم اعتقال 39 مشتبها بهم بمخالفة الأوامر، وتم ضبط بحوزتهم غاز مسيل للدموع ومسدس صوت، ولغاية مساء أمس كانت ما تزال قوات كبيرة من الشرطة متواجدة في المنطقة.-(وكالات)