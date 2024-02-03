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قال برنامج الأغذية العالمي، إن 18 مليون سوداني يواجهون خطر الجوع الشديد، مشيرا إلى تلقي أنباء عن تسجيل حالات وفاة بسبب الجوع.وأكد البيان، الذي نقلته وكالة الأناضول اليوم السبت، "تضاعف عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الغذائية خلال العام الماضي"، داعيا أطراف الصراع في البلاد الى السماح بإيصال المساعدات.وأضاف، إن 70 شاحنة مساعدات في مدينة بورت سودان، و30 شاحنة في العبيد، ما تزال عالقة بسبب استمرار النزاع في البلاد.وشدد ممثل البرنامج في السودان إيدي رو، على عدم القدرة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين لها، مضيفا أنهم بدأوا يتلقون أنباء عن وفيات بسبب الجوع.ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" حربا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.