183 شهيدا بالضفة منذ بدء العدوان والاحتلال يواصل حملة الاعتقالات

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بيت لحم- استشهد فلسطيني فجر امس برصاص جنود الاحتلال في مخيم بالضفة الغربية التي قدمت 183 شهيدا منذ 7 تشرين الأول(اكتوبر) الماضي، في وقت يواصل الاحتلال حملات الدهم والاعتقال بالتزامن مع عدوانه على غزة.وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن فتى أصيب برصاص الاحتلال في مخيم عايدة قرب بيت لحم بالضفة الغربية، واستشهد بعد منع طواقم الإسعاف من إنقاذ حياته.وقال شهود عيان إن قوة للاحتلال داهمت مخيم عايدة للاجئين وشرعت في عملية مداهمة منازل واعتقال فلسطينيين.وأشار الشهود إلى أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي استخدم الرصاص الحي.وفي وقت سابق، استشهد الشاب ليث محمد باكير نصاصرة (21 عاما) متأثرا بإصابته في المواجهات ببلدة بيت فوريك شرق نابلس.وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 183 منذ 7 تشرين الأول(اكتوبر) الماضي.وقد نفذ جيش الاحتلال فجر امس حملة اعتقالات طالت أغلبية مدن الضفة الغربية.وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة قبل الماضية 90 فلسطينيا خلال حملة تركزت في مخيمات الضفة الغربية.موكب تشييعوفي جنين، شيع آلاف الفلسطينيين امس جثامين 14 شهيدا ارتقوا برصاص الاحتلال اول من امس.وانطلق موكب تشييع جثامين الشهداء الـ14 من أمام مستشفى جنين الحكومي إلى منازل عائلاتهم في مخيم جنين وبلدات عانين وبرقين واليامون.ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات منددة بانتهاكات الاحتلال، فيما أطلق مسلحون النار في الهواء تعبيرا عن الغضب.وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها مواجهات واعتقالات وإطلاق للنار وقنابل الغاز على الفلسطينيين.وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان على غزة المستمر.حملة دهم واعتقالاتواعتقلت قوات الاحتلال 58 فلسطينيا من بينهم سيدتان من مخيم عايدة في بيت لحم، وبلدة جبع جنوب جنين كما تخلل عمليات اقتحام المناطق مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.ففي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر امس، 28 فلسطينيا بعد أن اقتحمت مخيم العروب، شمال المدينة، وبلدة بيت فجار المجاورة، واعتقلت عددا من آخرين بعد أن فتشت منازلهم.وفي مخيم الدهيشة جنوبا، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها، واعتقلت عددا منهم.وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطيني بعد دهم منزله وتفتيشه.وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال، فجر امس، خمسة فلسطينيين من بلدة جبع، جنوب جنين، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في جبع وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت بكثافة، ولم يبلغ عن إصابات.وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر امس، 4 فلسطينيين، خلال اقتحامها مخيم عسكر القديم شرق نابلس، بعد مداهمة منازلهم في المخيم وتفتيشها. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال، فجر امس، ستة فلسطينيين، عقب مداهمة منازلهم في المخيم وتفتيشها. وفي القدس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر امس، بلدة حزما شرق المدينة المحتلة، واعتدت على شاب خلال تواجده في مركبته، قبل أن تعتقله.-(وكالات)