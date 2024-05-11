السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

19 شهيدا بقصف للاحتلال على دير البلح وحي الصبرة

Untitled-1
أرشيفية

استشهد 19 شخصا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وحي الصبرة بمدينة غزة.

اضافة اعلان


وانتشلت فرق الإنقاذ والدفاع المدني 9 شهداء، وعدد من الجرحى بينهم طفلة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة اللوح في مخيم دير البلح.


وأدى القصف تدمير المنزل وتسبب في أضرار جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلا لعائلة الأشرم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدى إلى استشهاد 10 مواطنين على الأقل.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 34971، إضافة إلى 78641 مصابا، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض. - وفا

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جيش الاحتلال في غزة

جيش الاحتلال: سنتعامل مع رفح بالطريقة التي تناسبنا

08 أيار 2024
دفن جندي إسرائيلي قتل في معارك بقطاع غزة - (أرشيفية)

جيش الاحتلال يكشف حصيلة خسائره البشرية منذ 7 أكتوبر

08 أيار 2024
كتائب عز الدين القسام

القسام تقصف موقعا للاحتلال شرق محور نتساريم

07 أيار 2024
الرئيس الفلسطيني محمود عباس-(وكالات)

عباس يرحب بـ"النجاح" في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

06 أيار 2024
اقرأ أيضا
1715452777028893300

انتقام "نتنياهو" من القرار الأممي: توسيع العدوان العسكري ضد رفح وطرد الفلسطينيين

منذ1 ساعة
مشاهد مأساوية لمقبرة جماعية في باحة مجمع الشفاء بغزة - (الجزيرة)

المقابر الجماعية في غزة تجاوزت العشرات.. ومطالبة دولية بتحقيق فوري

منذ1 ساعة
153267.mpg.00_46_45_14.Still001

بالذكرى الثانية لاستشهاد أبو عاقلة.. 142 صحفيا استشهدوا منذ بداية العدوان

منذ1 ساعة
أحد مباني الأونروا

هكذا فشل مخطط الاحتلال بتفكيك الأونروا

منذ1 ساعة
Untitled-1

المقاومة تستهدف الاحتلال في رفح ومحور نتساريم

منذ3 ساعة
حملة اعتقالات واسعة في الضفة (أرشيفية)

اعتقالات واقتحامات.. أبرز الأحداث في الضفة

منذ18 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

قراءة المستقبل في ضوء تحديات الحاضر

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التباكي على الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (4)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

المراجعة الأولى للصندوق

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدلالات الحقوقية في لقاء الملكة رانيا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

دولة الرئيس وعطلة الخميس

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات | منذ2 ساعة
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات | منذ2 ساعة
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات | منذ2 ساعة
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

النمرة غلط

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy
 
 