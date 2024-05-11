19 شهيدا بقصف للاحتلال على دير البلح وحي الصبرة

استشهد 19 شخصا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وحي الصبرة بمدينة غزة.

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وانتشلت فرق الإنقاذ والدفاع المدني 9 شهداء، وعدد من الجرحى بينهم طفلة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة اللوح في مخيم دير البلح.



وأدى القصف تدمير المنزل وتسبب في أضرار جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلا لعائلة الأشرم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدى إلى استشهاد 10 مواطنين على الأقل.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 34971، إضافة إلى 78641 مصابا، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض. - وفا

