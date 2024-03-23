19 شهيدا في مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق منتظري مساعدات جنوب غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مجزرة بحق منتظري مساعدات على دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة استشهد فيها 19 فلسطينيا وأصيب 23 شخصا.

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وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إنّ قوات الاحتلال والدبابات أطلقوا عيارات نارية من أسلحتهم الرشاشة باتجاه فلسطينيين ينتظرون أكياس الطحين والمساعدات في مكان بعيد لا يُشكِّل خطورة على الاحتلال، حيث وصل جزء من الشهداء إلى مستشفى المعمداني وبقي عدد منهم ملقاة جثامينهم على الأرض.

وأدانت حكومة غزة، الجريمة المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث حملت الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية.

كما حملت مسؤولية حرب التجويع والمجاعة التي تتعمّق بشكل أكبر في قطاع غزة وخاصة ضد 700,000 فلسطيني في محافظتي غزة والشمال، وعن المجازر والجرائم التي يرتكبونها ضد المدنيين والأطفال والنساء يومياً.

وطالبت كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة أيضاً بوقف المجاعة فوراً قبل فوات الأوان.

كما طالبت بفتح المعابر البرية وإدخال مئات آلاف الأطنان من المساعدات المتكدّسة على المعابر البرية وإدخالها بشكل فوري إلى الفلسطينيين.