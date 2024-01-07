1903 مجازر بحق المدنيين منذ بدء العدوان على غزة

نادية سعد الدين

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عمان - ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني 1903 مجازر في حق المدنيين في قطاع غزة خلال 92 يوما من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على القطاع، في حين وصل عدد الشهداء والمفقودين إلى 29 ألفا و722 شهيدا ومفقودا، منهم 10 آلاف طفل شهيد منذ بدء العدوان و7 آلاف سيدة وفقا لاخر الاحصائيات التي اعلنها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.وما يزال أكثر من 8 آلاف مفقود فلسطيني تحت ركام الأبنية المُدمرة بعدوان الاحتلال المستمر ضد القطاع، بما يمثل رقماً ضخماً مُرشحاً للزيادة إزاء صعوبة عمليات البحث والإنقاذ والعلاج نتيجة القصف الجوي الكثيف الذي دمر كل جوانب الحياة الآخذة بالتلاشي، بالتزامن مع اكتساء الضفة الغربية بسواد الحداد والغضب العارم على أرواح شهدائها الستة الذين ارتقوا بنيران التصعيد الاحتلالي حد مزيد من الصدام مع الفلسطينيين.وفي حين يوغل رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، باستباحة الدم الفلسطيني، فإن وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكين"، يواصل جولته لدول المنطقة التي يستمع منها نفس مطالب وقف إطلاق النار الكامل والدائم؛ وسط ارتكاب الاحتلال 12 مجزرة وحشية جديدة ضد عائلات فلسطينية كاملة أدت لارتقاء 113 شهيداً وعشرات الجرحى الفلسطينيين بالساعات الماضية في غارات احتلالية كثيفة طالت مختلف أنحاء القطاع.ويتعمد الاحتلال تصعيد غاراته وتدمير كل ما هو حي في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة تمهيداً لتنفيذ مخطط التهجير القسري لسكانه، ولكنه فشل مرة أخرى في تطبيقه أمام تمسك الفلسطينيين بأرضهم ووطنهم ورفضهم المغادرة، في ظل وعيهم وادراكهم التام بمساعي الاحتلال الدؤوبة للتخلص منهم كمقدمة لتهجير أهالي الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة.ويشكل البحث عن المفقودين أحد أكبر التحديات التي تواجه أهالي غزة، لاسيما طواقم الدفاع المدني الفلسطيني التي تعرضت لاستهدافات مباشرة وغير مباشرة بما أدى لتدمير زهاء 70 % من مقدراتها وإمكانياتها نتيجة القصف الجوي الاحتلالي المكثف، كما أن مراكز عدة تابعة له تعطلت نتيجة للهجمات، مما يؤثر بشكل كبير على قدرتهم على تقديم الخدمات.وفي ظل الحاجة لإمدادات الوقود ولسيارات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وصهاريج المياه، فإن إمكانيات البحث عن المفقودين وإنقاذهم وعلاج المرضى منهم تبقى محدودة للغاية، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد غزة والتي دخلت شهرها الرابع، وأدت لارتقاء 22,835 شهيداً و58,166 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وكان لرفح وخان يونس، جنوب القطاع، النصيب الأكبر من سلسلة غارات جوية كثيفة طالت مساجد ومنازل سكنية تضم العديد من النازحين، مما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين، معظمهم من النساء وألأطفال وكبار السن.وارتقى 12 طفلاً شهيداً جراء قصف الاحتلال أحد منازل غرب مدينة خانيونس من إجمالي 18 شهيداً، إلى جانب 7 شهداء آخرين خلال استهداف المزيد من ألأبنية السكنية التي تؤوي المدنيين في رفح، واستشهاد 11 فلسطينياً نتيجة قصف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم المغازي، واستهداف أحد منازل مخيم النصيرات، وسط القطاع.في حين انتشلت طواقم الدفاع المدني جثة طفلة متحللة بوسائل الإنقاذ اليدوية، بعد شهر من قصف الاحتلال لأحد المنازل الفلسطينية في شمال القطاع، بالتزامن مع غارات جوية متتالية استهدفت جباليا وتل الزعتر، شمالاً، ووسط مدينة غزة، أدت لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.كما أطلقت الطائرة المسيرة (كواد كابتر) الصهيونية النار بكثافة على منازل المدنيين والشوارع في مخيم "المغازي"، تزامناً مع تنفيذ الطائرات الحربية حزاماً نارياً قرب شارع "السكة" غرب المخيم، وإطلاق نار مكثف من مدفعية الاحتلال المتمركزة قرب مدخل المخيم عند شارع صلاح الدين.وفي الأثناء؛ عم الغضب الفلسطيني العارم في الضفة الغربية حداداً على أرواح ستة شهداء ارتقوا، أمس، بقصف مسيرة للاحتلال لتجمع فلسطينيين في مدينة جنين، بينهم أربعة أشقاء.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد كل من؛ رزق الله نبيل سليمان عصعوص (18) سنة، هزاع ناجح عصعوص (26) سنة، علاء ناجح هزاع عصعوص (29) سنة، أحمد ناجح هزاع عصعوص (24) سنة، رامي ناجح هزاع عصعوص (22) سنة، محمد ياسر موسى عصعوص (25 سنة).وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين، تم خلالها تدمير جيب عسكري صهيوني بالكامل بعد استهدافه بعبوة ناسفة، فيما أعلنت مصادر الاحتلال عن إصابة 4 جنود وضباط للاحتلال في اشتباكات جنين.وقد تبنت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، تفجير آلية عسكرية في جنين، أدت إلى مقتل مجندة، وإصابة 3 آخرين باعتراف جيش الاحتلال.وبثت "الكتيبة"، مشاهد فيديو مصورة، لتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار، في جيب عسكري للاحتلال، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين، حيث ظهر في المشاهد تحطم الجيب العسكري، وتناثره نتيجة تفجير العبوة، بالإضافة لمشاهد جنود الاحتلال قتلى وجرحى في المكان.ويصعد الاحتلال من اعتداءاته وجرائمه بالضفة الغربية بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ 93 يوماً بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى 22 ألفاً و 722 شهيدا، و 58 ألفاً و 166 جريحاً، 70 % منهم نساء وأطفال.