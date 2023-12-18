الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

19453 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

شهداء
شهداء

قالت وزارة الصحة في غزة مساء الأحد، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286.اضافة اعلان
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