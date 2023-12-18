19453 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

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قالت وزارة الصحة في غزة مساء الأحد، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286.