الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

2 % من الغزيين بين شهيد وجريح ومفقود و70 % نازحون

عدوان الاحتلال الفاشي على قطاع غزة-(وكالات)
عدوان الاحتلال الفاشي على قطاع غزة-(وكالات)
عمان- مع غروب شمس اليوم الخامس والأربعين لعدوان الاحتلال الفاشي على قطاع غزة، أمسى 2.1 % من الغزيين في مصاف الشهداء أو الجرحى أو المفقودين، و70 % من سكان القطاع نازحون.اضافة اعلان
فبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بلغ عدد شهداء القطاع 13 ألفا، فيما تضم السجلات 30 ألف جريح، أما المفقودون فبلغ عددهم 6 آلاف حتى مساء أمس، يقدر أن معظمهم تحت أنقاض القصف الوحشي المستمر منذ بدء العدوان.
ومجموع هؤلاء الشهداء والجرحى والمفقودين، التي تمثل 2.1 % من الغزيين، يبلغ 49 ألفا، من أصل 2.3 مليون غزي يقطنون القطاع بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
أما بخصوص النازحين، فبلغت نسبتهم من سكان القطاع 70 %، ليبلغ عددهم 1.6 مليون شخص من مختلف أنحاء القطاع، مقارنة مع العدد الإجمالي للغزيين البالغ 2.3 مليون، بحسب تقارير أممية.
ويعيش الآن ما يقرب من 830 ألف نازح داخليا في 154 منشأة تابعة للأونروا في جميع محافظات قطاع غزة الخمس، بما في ذلك الشمال، وهناك 670 ألف نازح في 97 منشأة في المناطق الوسطى وخانيونس ورفح.
وواصلت آلة القتل الفاشية أمس استهداف المنشآت الصحية في قطاع غزة، حيث استمر القصف على مستشفيي الإندونيسي والعودة في شمالي قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال تفرض حصارا على المستشفى الإندونيسي الذي يؤوي نحو 700 شخص من الطواقم الطبية والجرحى، إضافة إلى النازحين، وحذرت من تكرار ما فعله الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي.
وضمن تجاوز الاحتلال جميع الخطوط بألوانها المتعددة من الحمراء فما فوقها، وبعد استهدافه الأطفال والنساء والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس، طال عدوانه الإرث الإنساني، متعمدا تدمير المعالم الأثرية  الفلسطينية في القطاع. 
ووثق المرصد الأورومتوسطي هجمات جوية ومدفعية شنها جيش الاحتلال على مواقع تاريخية عديدة تشكل الجزء الأبرز في التراث الثقافي في قطاع غزة، بما في ذلك مواقع أثرية ومبان تاريخية ودور العبادة والمتاحف ما أدى إلى دمار وأضرار كبيرة فيها.
وأكد المرصد أن القانون الدولي الإنساني يحظر في كافة الظروف الاستهداف المتعمد للمواقع الثقافية والدينية (التي لا تشكل أهدافا عسكرية مشروعة ولا ضرورة عسكرية حتمية)، ولا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والبروتوكول الثاني للاتفاقية لعام 1999.
وأشار الى استهداف جيش الاحتلال المسجد (العمري الكبير) التاريخي وسط مدينة غزة، وتدمير مئذنته التي يعود تاريخ بنائها إلى 1400 عام، علما بأنه المسجد الأكبر والأقدم في قطاع غزة، بمساحة تبلغ نحو 4100 متر مربع فيما كانت تبلغ مساحة البناء 1800 متر مربع.
وذكر المرصد استهداف الاحتلال ثلاث كنائس تاريخية في قطاع غزة، لا سيما كنيسة القديس (برفيريوس) العريقة، وتعد أقدم كنيسة في غزة ويعود تاريخ البناء الأصلي للكنيسة إلى عام 407 ميلادية فوق معبد وثني خشبي يعود لحقبة سابقة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
3A63B7E2-DAFC-4B77-9723-BDC9DE674C8F

أمريكا: اتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة بات أقرب "من أي وقت مضى"

منذ 1 دقيقة
جندي من قوات الاحتلال

الجيش الإسرائيلي يقلص حجم قوات الاحتياط ويسرّح الآلاف

منذ2 ساعة
1700507758729

"الكابينت" يعطى الضوء الأخضر لإتمام صفقة أسرى وبانتظار رد حماس

منذ2 ساعة
أدخنة تتصاعد جراء قصف طائرات الاحتلال لمناطق في غزة-(وكالات)

وجه آخر للإبادة وطمس الهوية.. الاحتلال يستهدف المعالم الأثرية بالقطاع

منذ2 ساعة
عائلات فلسطينية تنزح من مدينة غزة عبر شارع صلاح الدين باتجاه المناطق الجنوبية-(وكالات)

لا ماء ولا طعام.. نازحون يعيشون أحوالا قاسية في رفح

منذ2 ساعة
فلسطينية مصابة بقصف للاحتلال تحتضن طفلتها في مستشفى بالقطاع-(وكالات)

بين شهيد وجريح.. الاحتلال يتوحش ضد "الإندونيسي"

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

من أوكرانيا إلى غزة فلسطين.. العالم يتغير

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

الفلسطيني حارب فلاموه وهادن فعاتبوه

ماهر أبو طير |اليوم

غزة و"الشفاء".. الغرب كذاب أشر

محمود الخطاطبة |اليوم

بعد غزة.. لن نكون أنفسنا

فريهان سطعان الحسن |اليوم

وللتواصل فنون

ضحى عبد الخالق |اليوم

كلام × كلام = كلام تربيع

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

السيناريوهات الاقتصادية لحرب غزة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لماذا يرى الأردن التهجير إعلان حرب؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات | منذ4 ساعة
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 