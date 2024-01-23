22 جنديا.. الاحتلال يعلن عن حصيلة قاسية من قتلاه في خان يونس

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نشر الإعلام العبري مساء الإثنين تفاصيل مقتل وإصابة 22 جنديا إسرائيليا في خان يونس جنوب قطاع غزة.وتحت عنوان سمح بالنشر قالت وسائل إعلام عبرية أنه وبعد استكمال قوة من جيش الاحتلال تفخيخ عدد من المنازل بعد الاستيلاء التام عليها وقب لخروج الجنود من المنطقة وتفجير العبوات، تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات اخترق دبابة وأصاب من داخلها - نتيجة إطلاق النار على الدبابة نفسها، أو ربما الدبابة المجاورة لها.وأضاف الإعلام العبري أن دبابة أخرى أطلقت قذيفة أصابت على ما يبدو أحد المباني المفخخة وأدى إطلاق النار إلى تفجير العبوات الناسفة،كما أدى الانفجار الذي وقع في هذا المنزل إلى تفجير العبوات الناسفة في المنزل المجاور، مما أدى فعليًا إلى تدمير مربعين سكنيين ومقتل ما بين 15 إلى 20 جنديًامن جهة أخرى، أعلنت "كتائب القسام" مساء يوم الاثنين، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ دبابة تابعة لقواتها كان قد تم استهدافها من قبل مقاتلي القسام في خان يونس.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت "كتائب القسام" استهداف دبابة من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.ولاحقا قالت القسام في بيان نشرته على قناتها في "تلغرام": "في تفاصيل جديدة.. بعد استهداف الدبابة وتدميرها حاولت قوة إنقاذ صهيونية سحب الدبابة من مكان الاستهداف فتصدى لهم مجاهدونا ومنعوهم من التقدم صوب الآلية فقام الطيران الحربي باستهداف الدبابة بعدة صواريخ وسحقها بشكل كامل بمن فيها".وفي الأيام الماضية، تصاعد القتال بشكل كبير في المناطق الجنوبية لقطاع غزة، وعلى وجه الخصوص في مدينة خان يونس، وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على المدينة وسط محاولة القوات البرية التقدم إلى عمقها.