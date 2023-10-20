23 شهيدا وأكثر من 114 جريحاً بقصف لمنازل في خان يونس بغزة

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ارتقى 23 شهيدا على الأقل وأصيب أكثر من 114 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم الجمعة.وذكرت وزارة الداخلية الفلسطينية في القطاع، في بيان على تلغرام، إن "طيران الاحتلال استهدف بشكل متزامن 6 منازل، بمحافظة خان يونس جنوبي القطاع، نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس، مشيرة إلى أن 8 من الشهداء من عائلة واحدة.وأشارت وزارة الداخلية إلى وجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض.كما قصفت قوات الاحتلال مدينة غزة وتركز القصف على حيي الزيتون والشجاعية، ما تسبب في هدم عدة منازل.ودمرت غارة جوية لطائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المسجد العمري في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.ويعود تأسيس المسجد للعصر المملوكي، وسبق أن دمر قصف إسرائيلي المسجد خلال العدوان على غزة في 2014 .وأعلنت مصادر طبية الليل الماضي استشهاد ثمانية مواطنين مسيحيين بينهم أطفال وإصابة عدد كبير بجراح في قصف مئات النازحين داخل كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة غزة.