3 شهداء باستهداف مركبة من قبل طائرة إسرائيلية مسيّرة في جنين

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استشهد 3 فلسطينيين بعد أن استهدفت طائرة إسرائيلية مسيّرة مركبة كانوا يستقلونها في منطقة الجلمة قرب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وسائل اعلام فلسطينية.وأضافت أن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ مركبة في منطقة سهل "مطار المقيبلة" قرب بلدة الجلمة شمال جنين.وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقمه تمكنت من الوصول إلى المنطقة وإطفاء النار المشتعلة في المركبة وكان بداخلها ثلاث جثث متفحمة، ومنعهم الاحتلال من إخراجهم حتى اللحظة.وأضاف أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف، من الوصول إلى المنطقة، وأغلقت قوات الاحتلال شارع جنين الناصرة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن استهداف المركبة قرب جنين هو أول عملية اغتيال من الجو تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية منذ نحو 20 عاما.-(وكالات)