الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

3 شهداء في اقتحام الاحتلال مدينة جنين ومخيمها

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ارتفع عدد شهداء الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها بشمال الضفة الغربية إلى 3 بالإضافة إلى 8 مصابين.

ارتفع عدد شهداء الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها بشمال الضفة الغربية إلى 3 بالإضافة إلى 8 مصابين.
وأعلنت "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، عن استشهاد القائد الميداني أيسر العامر، أحد أبرز قادة الكتيبة، أثناء دفاعه عن مخيم جنين ونصرة لغزة ضمن معركة طوفان الأقصى.اضافة اعلان
وكانت نحو 40 دورية عسكرية إسرائيلية اقتحمت فجر اليوم الجمعة مدينة جنين وانتشرت في محيط منطقة الهدف وأطراف المخيم، وعلى إثر ذلك اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتجريف وتخريب شارع الشهيدة شيرين أبو عاقلة خلال توغلها في أطراف مخيم جنين، كما عملت على تدمير النصب التذكاري الذي أقيم في مكان استشهادها، وتخريب قنوات رئيسية لتزويد السكان بمياه الشرب.

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