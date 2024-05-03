الجمعة 03 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3 مطالب للسنوار في المفاوضات الحالية

يحيى السنوار
يحيى السنوار
ذكر تقرير إخباري إنه لا يزال لدى يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) داخل قطاع غزة، ثلاثة مطالب في المفاوضات الحالية بشأن تبادل المحتجزين.اضافة اعلان
وأبلغ مصدر مقرب من زعيم حماس  القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي مساء الخميس، إنه لا يزال يطالب بضمانات لإنهاء الحرب. وهو ما ترفضه إسرائيل حتى الآن.
وورد أن السنوار يريد إلتزاما مكتوبا من أجل “إنهاء غير مشروط للقتال”.
ووفقا للشبكة فإن السنوار يطالب أيضا بأن لا تمنع إسرائيل الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيلين من العودة إلى الضفة الغربية.
وتشير أحدث مسودة للاتفاق إلى أن إسرائيل تريد إرسال هؤلاء الذين كانوا يقضون عقوبة السجن مدى الحياة إلى قطاع غزة أو إلى خارج فلسطين.
بالإضافة إلى ذلك، يريد زعيم حماس داخل قطاع غزة تفاصيل بشأن المواد التي لن تسمح إسرائيل بدخولها إلى القطاع الساحلي من أجل إعادة الإعمار.
ووفقا للتقرير، هناك افتراض في إسرائيل بأن حماس لن تعطي ردا سلبيا بشكل واضح على المقترح نظرا للضغط الدولي. ويحاول الوسطاء المصريون بمساعدة الولايات المتحدة حاليا التوصل إلى اتفاق.
وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق أنها سوف ترسل مجددا وفدا إلى القاهرة ، من أجل اتمام المفاوضات غير المباشرة الحالية مع إسرائيل، بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار.
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