3 منها عربية.. إليكم قائمة أسوأ المدن ملاءمةً للعيش في 2023

اضافة اعلان

خلت قائمة أفضل 10 مدن للعيش في العالم لعام 2023 من أي مدينة عربية، في حين ضمت قائمة الأسوأ 3 مدن.وفي تقرير حديث أعدّه مؤشر الرفاهية العالمي 2023 التابع لوحدة المعلومات الاقتصادية (EIU)، حصلت العاصمة النمساوية فيينا على لقب أفضل مدينة للعيش في العالم، بناء على مجموعة واسعة من المؤشرات، تليها كوبنهاغن الدنماركية. بينما قفزت كل من سيدني وملبورن الأستراليتين، لتحتلا المركزين الثالث والرابع.وفيما يلي أفضل 10 مدن ملاءمةً للعيش في عام 2023:1. فيينا، النمسا2. كوبنهاغن، الدنمارك3. ملبورن، أستراليا4. سيدني، أستراليا5. فانكوفر، كندا6. زيوريخ، سويسرا7. كالغاري، كندا7. جنيف، سويسرا9. تورونتو، كندا10. أوساكا، اليابان10. أوكلاند، نيوزيلندافي المقابل، حلت 3 مدن عربية في قائمة أسوأ 10 مدن صالحة للعيش في 2023، وهي العاصمة الجزائرية الجزائر، والعاصمة الليبية طرابلس بسبب الاضطرابات الاجتماعية والإرهاب والصراع، بالإضافة إلى العاصمة السورية دمشق، وفقا للتقرير.وفيما يلي أسوأ 10 مدن ملاءَمة للعيش في عام 2023:164. دوالا، الكاميرون165. كييف، أوكرانيا166. هراري، زمبابوي166. دكا، بنغلاديش168. بورت مورسبي، بابوا غينيا الجديدة169. كراتشي، باكستان170. لاغوس، نيجيريا171. الجزائر العاصمة، الجزائر172. طرابلس، ليبيا173. دمشق، سورياووفقا لوحدة المعلومات الاقتصادية EIU، فإن التقرير الذي تم جمع بياناته في الفترة ما بين 13 شباط/ فبراير و12 آذار/ مارس 2023، شمل نحو 30 عاملا نوعيا وكميا عبر 5 فئات أساسية؛ هي: الاستقرار، الرعاية الصحية والثقافة، البيئة، التعليم والبنية التحتية.