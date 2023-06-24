السبت 24 حزيران 2023
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3 منها عربية.. إليكم قائمة أسوأ المدن ملاءمةً للعيش في 2023

مدينة طرابلس
مدينة طرابلس
خلت قائمة أفضل 10 مدن للعيش في العالم لعام 2023 من أي مدينة عربية، في حين ضمت قائمة الأسوأ 3 مدن.

وفي تقرير حديث أعدّه مؤشر الرفاهية العالمي 2023 التابع لوحدة المعلومات الاقتصادية (EIU)، حصلت العاصمة النمساوية فيينا على لقب أفضل مدينة للعيش في العالم، بناء على مجموعة واسعة من المؤشرات، تليها كوبنهاغن الدنماركية. بينما قفزت كل من سيدني وملبورن الأستراليتين، لتحتلا المركزين الثالث والرابع.اضافة اعلان

وفيما يلي أفضل 10 مدن ملاءمةً للعيش في عام 2023:

1.  فيينا، النمسا

2.  كوبنهاغن، الدنمارك

3.  ملبورن، أستراليا

4.  سيدني، أستراليا

5. فانكوفر، كندا

6. زيوريخ، سويسرا

7. كالغاري، كندا

7. جنيف، سويسرا

9. تورونتو، كندا

10. أوساكا، اليابان

10. أوكلاند، نيوزيلندا

في المقابل، حلت 3 مدن عربية في قائمة أسوأ 10 مدن صالحة للعيش في 2023، وهي العاصمة الجزائرية الجزائر، والعاصمة الليبية طرابلس بسبب الاضطرابات الاجتماعية والإرهاب والصراع، بالإضافة إلى العاصمة السورية دمشق، وفقا للتقرير.

وفيما يلي أسوأ 10 مدن ملاءَمة للعيش في عام 2023:

164. دوالا، الكاميرون

165. كييف، أوكرانيا

166. هراري، زمبابوي

166. دكا، بنغلاديش

168. بورت مورسبي، بابوا غينيا الجديدة

169. كراتشي، باكستان

170. لاغوس، نيجيريا

171.  الجزائر العاصمة، الجزائر

172. طرابلس، ليبيا

173. دمشق، سوريا

ووفقا لوحدة المعلومات الاقتصادية EIU، فإن التقرير الذي تم جمع بياناته في الفترة ما بين 13 شباط/ فبراير و12 آذار/ مارس 2023، شمل نحو 30 عاملا نوعيا وكميا عبر 5 فئات أساسية؛ هي: الاستقرار، الرعاية الصحية والثقافة، البيئة، التعليم والبنية التحتية.
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