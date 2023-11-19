31 طفل خداج معرضين لخطر الموت الوشيك تم نقلهم من مستشفى الشفاء

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عمّان- تم اليوم إنقاذ 31 طفلاً رضيعًا متشبثين بالحياة من مستشفى الشفاء في شمال غزة ونقلهم إلى جنوب القطاع. قامت اليونيسف، بالعمل مع منظمة الصحة العالمية والأونروا ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، كجزء من جهد مشترك بين وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والسلطات الطبية والموظفين في المستشفى، بإجراء العملية في ظل ظروف خطيرة للغاية.كانت حالة الأطفال حديثي الولادة تتدهور بسرعة، وذلك في أعقاب الوفاة المأساوية للعديد من الأطفال الآخرين، والانهيار التام لجميع الخدمات الطبية في مستشفى الشفاء.وتم نقل الأطفال حديثي الولادة، بناء على طلب من السلطات الصحية، إلى حاضنات مضبوطة الحرارة تحت إشراف طاقم طبي من مستشفى الشفاء إلى مستشفى الهلال الإماراتي في رفح جنوب قطاع غزة، حيث يتم العمل لتستقر حالتهم الآن ويتم رعايتهم في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.تدعم اليونيسف وشركاؤها تحديد هوية الأطفال وتسجيلهم للمساعدة في تتبع والديهم ولم شملهم معهم ومع أفراد أسرهم حيثما أمكن ذلك.منذ بدء التصعيد، كانت اليونيسف تقدم الإمدادات الطبية ومستلزمات الأطفال إلى المستشفيات في المناطق الجنوبية والوسطى من القطاع، لدعم حوالي 244 ألف شخص، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة في وحدات العناية المركزة الأخرى لحديثي الولادة. وبالإضافة إلى ذلك، تم نقل المياه لخمسة مستشفيات بالشاحنات لتوفير الحد الأدنى وهو 3 لترات للشخص الواحد يوميًا لحوالي 50 ألف شخص.يجب حماية المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها من الهجمات. ويجب اتخاذ كافة التدابير لتجنيب المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمدنيين العنف. تواصل اليونيسف الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وضمان وصول الوقود والإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى المرافق الطبية أينما كانت.