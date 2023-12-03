الأحد 03 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

316 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة.. والمئات تحت الأنقاض

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مشهد من قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة
قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إنه "أحصى 316 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث ارتكب جيش الاحتلال 23 مجزرة".اضافة اعلان
وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد،  أنه "لا يزال مئات الشهداء تحت الأنقاض جراء مجازر الاحتلال الأخيرة".
وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت في وقت سابق من اليوم أن "عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 15 ألفا و523 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 41 ألفا و316، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أغلبهم من الأطفال والنساء".
وأضافت أن "مجزرة جديدة ارتكتبها قوات الاحتلال اليوم في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة".
وأفاد مراسلنا بسقوط شهداء وعشرات الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة "الهمص" في مخيم "يبنا" برفح جنوب قطاع غزة.
وأكّد مراسلنا، سقوط عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال مربعا سكنيا في حي الجنينة برفح.
وصباح يوم الجمعة الماضي، انتهت هدنة مؤقتة في قطاع غزة، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ومنذ الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي بمساندة الولايات المتحدة حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
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