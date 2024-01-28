350 شهيدا خلال الـ48 ساعة الماضية في غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 114 يوما، إلى 26.4 ألف شهيد بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في القطاع المحاصر الأحد

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وقالت الوزارة عبر منصة تلغرام، "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26422 شهيدا و65087 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".





من جهته أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن جيش الاحتلال ارتكب 38 مجزرة راح ضحيتها 350 شهيدا خلال الـ48 ساعة الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم على ما ذكرت الوزارة.