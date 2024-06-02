 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

36439 شهيدا و82627 جريحا منذ بدء العدوان على غزة

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جانب من العدوان الإسرائيلي

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36439 شهيدا و 82627 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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وقالت “صحة غزة” في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 240 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا و220 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.


وبينت أنه لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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