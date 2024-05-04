37 قتيلا وعشرات المفقودين جراء أمطار غزيرة في البرازيل

قالت السلطات البرازيلية إن 37 شخصا على الأقل قضوا في جنوب البلاد، جراء أمطار غزيرة هطلت في ولاية ريو غراندي دو سول، ورجحت أن يشهد عدد القتلى ارتفاعا، حيث لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

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وذكر الدفاع المدني في الولاية المنكوبة أن أكثر من 70 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، وإن السيول والأمطار الغزيرة أدت لنزوح نحو 23 ألف شخص من سكان الولاية المتاخمة لدولة الأرجنتين، التي تضرر تقريبا نصف مدنها البالغ عددها 497 مدينة.

وغمرت المياه العديد من شوارع مدن الولاية، ودمرت الفيضانات طرقا وجسورا في مدن كثيرة، كما تسببت في وقوع انهيارات أرضية.



وأدت الأمطار الغزيرة لانهيار جزء من سد في محطة صغيرة للطاقة الكهرومائية، وقالت السلطات في الولاية إن سدا آخر في مدينة بينتو جونكالفيس مُعرض أيضا لخطر الانهيار، وأمرت السكان الذين يقطنون بالقرب منه بإخلاء منازلهم.



وقال حاكم الولاية المنكوبة في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، إن ما حدث قد يكون أخطر كارثة تتعرض لها ولايته.

ورجح أن يشهد عدد القتلى ارتفاعا خلال الساعات والأيام المقبلة، حيث إن السلطات المحلية لم تتمكن من الوصول إلى بعض المناطق المنكوبة جراء الأمطار الغزيرة.

وأفادت وكالة رويترز أن رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا زار الولاية أمس الخميس للوقوف على الأماكن المتضررة، ومناقشة جهود الإنقاذ مع المسؤولين المحليين هناك.