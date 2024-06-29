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Jordan News النسخة المطبوعة

37834 شهيدا و86858 مصابا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

QNA_Gaza_Bombing_28-12-2023
قطاع غزة

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37834 شهيدا و86858 مصابا؛ منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

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وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ267 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و224 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.


ولفت النظر إلى أنه: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها" وفق الوزارة.


وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة. 

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