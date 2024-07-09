 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

4 أحداث صعبة تضرب جيش الاحتلال خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 4 أحداث أمنية "صعبة" تعرّض لها "الجيش الإسرائيلي"، الاثنين، في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأفادت قناة "الجزيرة" بهبوط مروحيات عسكرية إسرائيلية لفترات وجيزة على "محور نتساريم"، يعتقد أنها لإجلاء مصابين، في حين قالت وسائل إعلام عبرية إن 3 جنود أصيبوا بمعارك غزة تم نقلهم قبل قليل.اضافة اعلان

وذكرت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة من 6 جنود إسرائيليين في تل الهوى، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

كما أعلنت في وقت سابق استهداف قوة إسرائيلية راجلة بمنطقة الشاليهات غرب حي تل الهوى في غزة، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

كما دمرت في المنطقة ذاتها مركبة جيب عسكرية بقذيفة الياسين 105 في شارع الصناعة.

وذكرت القسام أنها استهدفت أيضا ناقلة جند إسرائيلية بعبوة شواظ 3 على دوار 17 بالحي نفسه، وجرافة من نوع "دي 9" بعبوة شواظ 3 في شارع الرشيد.

كما أفادت باستهداف قوات الاحتلال المتمركزة في "محور نتساريم" وسط القطاع بعدد من صواريخ "رجوم" عيار 114 مليمترا.


عمليات قاتلة

وتعليقا على عمليات تل الهوى، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "الجيش الإسرائيلي هاجم شمال قطاع غزة بقوة، كي يجبر حركة حماس على الرضوخ وتقديم المزيد من التنازلات خلال المفاوضات".

وأضافت أن "الحركة ردت بعمليات قاتلة في حي تل الهوى".

وكتيبة تل الهوى أول كتيبة في قطاع غزة، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي تفكيكها والقضاء عليها، لكنها استطاعت رغم اجتياح الحي أكثر من 5 مرات تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
عملية النزوح في مدينة غزة

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نحذر أبناء شعبنا من دعوات الاحتلال للنزوح

08 تموز 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

القسام تعلن استهداف قوة راجلة للاحتلال بتل الهوى

08 تموز 2024
جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أ. ف. ب)

مسؤول رفيع في جيش الاحتلال يرفع "راية الاستسلام" أمام حماس

05 تموز 2024
نقل جندي إسرائيلي مصاب في إحدى المعارك بقطاع غزة (الأناضول)

الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وإصابة جنود بجروح خطيرة في معارك غزة

04 تموز 2024
اقرأ أيضا
1720640776901699900

انطلاق جولة جديدة من التفاوض لوقف النار وتبادل الأسرى

منذ3 ساعة
77f3ed5a54ecd78d2366cc5f81d3c6f8

تحديا للاحتلال.. جراح فلسطيني يستأنف عمله بعد اعتقال قاس

منذ3 ساعة
كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس

مواجهة طويلة بين حماس ونتنياهو.. هل تكون "طوفان الأقصى" الأخيرة؟

منذ3 ساعة
وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت - (أرشفيية)

غالانت: من الضروري والواجب إبرام صفقة لإعادة الأسرى

منذ4 ساعة
مجاعة في جنوب السودان-(وكالات)

"أنقذوا الأطفال" تحذر من مجاعة في جنوب السودان

منذ5 ساعة
جهاز الشاباك الإسرائيلي

استقالة مسؤول بالشاباك على خلفية طوفان الأقصى

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"لائحة الأجور".. كيف اتخذ القرار؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

استعادة الثقة بين الحكومات والمواطن

محمود خطاطبة |اليوم

أخبار سارة من قطاع المحيكات

سلامة الدرعاوي |اليوم

عن إنجاز السرعة وفشل الأهداف

مالك العثامنة |اليوم

القوائم الوطنية في الانتخابات

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1720613482670534200

الرصيف البحري الأميركي في غزة.. نجاح أم إخفاق؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
‏الرئيسان الأميركي رونالد ريغان والسوفياتي ميخائيل غورباتشوف يوقعان "معاهدة القوى النووية المتوسطة"، البيت الأبيض، 1987 - (المصدر)‏

‏سكوت ريتر: "عمل حياتي يذوب أمام عيني"‏

ترجمات |09 تموز 2024
1720444076837396200

الجيش الإسرائيلي ليس ما كانه ذات مرة‏

ترجمات |08 تموز 2024
1720444076777396000

عبثية الحرب الإسرائيلية على لبنان

ترجمات |08 تموز 2024
رئيس الوزراء اللبناني في استقبال مبعوث الإدارة الأميركية، آموس هوكشتاين، لمحاولة تهدئة توتر الجبهة بين إسرائيل وحزب الله - (المصدر)

‏ماذا تعني حرب بين إسرائيل و"حزب الله" للشرق الأوسط؟

ترجمات |07 تموز 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن ظهر بصورة سيئة خلال المناظرة الانتخابية مع ترامب - (المصدر)

أداء بايدن في المناظرة كان بالغ السوء.. وعليه أن يتنحى

ترجمات |07 تموز 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ee copy

استثمار

المواطن الأردني 09 تموز 2024

المواطن الأردني

العطلة الصيفية 08 تموز 2024

0ed43135-0305-46d5-9103-6e198b8310b1 copy

مواعيد 07 تموز 2024

مواعيد

سنة هجرية مباركة 06 تموز 2024

a356ae36-bb83-44eb-bb50-4a479e8bf86d copy

مراحل الطفر 05 تموز 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مراحل الطفر
 