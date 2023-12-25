الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

4 شركات شحن يابانية توقف الملاحة عبر البحر الأحمر

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سفينة شحن

ذكرت قناة NHK اليابانية، أن شركات الشحن الوطنية تخلت عن طريق الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس بسبب تهديدات جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية.

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وأعلنت شركتا NYK Line وMitsui OSK Lines تعليقهما ملاحة سفنهما عبر البحر الأحمر إلى أوروبا، وأعادت توجيهها على طول طريق حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح.


واتخذت Ocean Network Express إجراءات مماثلة، كما بدأت شركة Kawasaki Kisen Kaisha في استخدام الطرق التي تمر عبر أمريكا الشمالية.


ومقارنة بالمسار عبر قناة السويس، فإن زمن تسليم الحاويات إلى موانئ دول الاتحاد الأوروبي من الصين أو كوريا الجنوبية أو اليابان عبر رأس الرجاء الصالح يزيد بنحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع.


ووفقا لحسابات الاقتصاديين، ومع الأخذ في الاعتبار تكاليف الوقود والتأمين وما إلى ذلك، فإن تكلفة تسليم حاوية واحدة سعة 40 قدما تزيد أكثر من ثلاث أضعاف (من ألفي دولار إلى 6.6 ألف دولار). وكالات 

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