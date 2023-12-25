الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

4 شهداء جراء قصف الاحتلال على خانيونس

غارات عنيفة وعشرات الشهداء بالقصف المتواصل على جباليا
غارات عنيفة وعشرات الشهداء بالقصف المتواصل على جباليا
استشهد اربعة فلسطنيين وأصيب آخرون بحراح، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خانيونس جنوب قطاع غزة.
من جهة آخرى، ارتفعت حصيلة عدد شهداء قصف الاحتلال فحر اليوم على منزل في معن بخانيونس إلى 23 شهيداً.اضافة اعلان
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