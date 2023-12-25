4 شهداء جراء قصف الاحتلال على خانيونس

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استشهد اربعة فلسطنيين وأصيب آخرون بحراح، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خانيونس جنوب قطاع غزة.من جهة آخرى، ارتفعت حصيلة عدد شهداء قصف الاحتلال فحر اليوم على منزل في معن بخانيونس إلى 23 شهيداً.