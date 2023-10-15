الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"400 ثانية ويصل إلى تل أبيب" .. ملصق اعلاني يلفت الانظار في إيران

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"400 ثانية ويصل إلى تل أبيب" .. ملصق اعلاني يلفت الانظار في إيران
لفت ملصق إعلاني في شوارع إيران الأنظار إلى صاروخ "فتّاح"، أول صاروخ باليستي إيراني فرط صوتي، مع عبارة "400 ثانية إلى تل أبيب".

وكشف الحرس الثوري في السادس من يونيو الماضي بحضور رئيس ايران إبراهيم رئيسي، النقاب عن الصاروخ الجديد، الذي وصف بأنه "من مكونات الاقتدار الوطني" باعتباره أحدث الصواريخ الباليستية وأكثرها تطورا، بعد أيام من تهديدات أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن بلاده ستفاجئ إيران دوما، وسوف تفاجئ كل أعدائها.اضافة اعلان

وفي وقت سابق، حذرت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، من أن استمرار "جرائم الحرب والإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل قد يؤدي إلى خروج الأمر عن السيطرة.

هذا وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد صرح من العاصمة اللبنانية بيروت بأن "عملية طوفان الأقصى جاءت ردا على جرائم الكيان الصهيوني"، مبينا أن "الدول والشعوب الإسلامية لا تقبل بالانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

كما أكد أمير عبد اللهيان على أن "إيران مستمرة وبقوة في دعمها السياسي والإعلامي للمقاومة الفلسطينية".

وفجر السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.
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