الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

413 شهيدا و 8 مجازر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

ضربات اسرائيلية على غزة
غزة
غزة- أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مركز المعلومات لديها سجل استشهاد 413 مواطناً منهم 78 طفلا و 41 سيدة بالإضافة الى تسجيل 2300 جريح منهم 213 طفلا و 140 سيدة.اضافة اعلان
وأضافت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 8 مجازر على الأقل حتى اللحظة بحق العائلات، راح ضحيتها نحو 54 مواطناً.
وقالت إن اشتداد العدوان الإسرائيلي يزيد المشهد الصحي تعقيدا مع ما نعانيه من عجز كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود جراء الحصار الإسرائيلي.
وحذرت الوزارة من أن استمرار أزمة الكهرباء يشكل تحديا أمام المنظومة الصحية وخطراً على حياة مئات الجرحى والمرضى في الأقسام الحساسة.
وأكدت الطواقم الفنية والهندسية تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان عمل المولدات الكهربائية التي تحتاج إلى 40 ألف لتر من السولار يوميا، في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة 12 ساعة وهو ما يقدر بمليون لتر من السولار شهريا.
وطالبت المجتمع الدولي و الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة تشغيل خطوط الكهرباء لما تسببه من خطر على المنظومة الصحية والإنسانية.
وأضافت الوزارة، "نحتاج إلى تحرك عاجل من مختلف الجهات لدعم احتياجاتنا الطارئة من الأدوية و المستهلكات الطبية والوقود والمولدات الكهربائية ذات القدرات العالية. -(بترا)
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