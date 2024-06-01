5 أمور تؤرق منام نتنياهو بعد 8 أشهر من الحرب على غزة

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وتتمثل أزمة الاحتلال في المظاهرات الليلية المستمرة ضد الحكومة، وسلسلة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، والحرائق الناتجة عن صواريخ الفصائل الفلسطينية، وكذلك مسّيرات حزب الله اللبناني، وأخيرا الخسائر الاقتصادية التي تنزف دولة الاحتلال بسببها.كشف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، عمير يارون، تأثير الحرب بقطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي مع استمرار الحرب واقترابها من الشهر الثامن.وذكر يارون، أن حرب غزة ستكلف ميزانية الاحتلال لعام 2025 حوالي 253 مليار شيكل (67.4 مليار دولار أميركي) نفقات الدفاع، وهي عبأ كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، محذرا من منح جيش الاحتلال الإسرائيلي "شيكاً على بياض".ويتوقع البنك المركزي الإسرائيلي خسارة 9.4 مليار دولار أخرى من عائدات الضرائب بسبب الحرب، و6.2 مليار دولار للتعويض عن أضرار الحرب المباشرة.كان شهر أيار/ مايو شاهدا على احتفالات الاحتلال السنوية بذكرى تأسيس دولة الاحتلال، ولكن تحول الأمر إلى نكسة لأول مرة بعد إعلان 4 دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو الأمر الذي يمثل ضغطا دوليا على حكومة نتنياهو، فقد أعلنت دول إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا على التوالي الاعتراف بالدولة الفلسطينية.مظاهرات وتصدع بالداخل الإسرائيليتشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات ليلية شبه يومية أمام منزل رئيس الوزراء نتنياهو، من أجل المطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية وعزل حكومة نتنياهو، فيما يخرج زعيم المعارضة يائير لابيد مطالبا بعزل حكومة نتنياهو التي سجلت أكبر فشل في تاريخ "إسرائيل".تؤرق مسيرات حزب الله اللبناني الداخل الإسرائيلي بعد أن أصبحت قادرة على التحرك بمسافة أكثر من 2000 كيلومتر.ويمتلك حزب الله المسيرات منذ قرابة 20 عاما، ولكنه أدخل مؤخرا مسيرات "مرصاد1"، و"مرصاد 2" ومسيرة "أيوب" التي استطاعت إسقاط المسيرات الإسرائيلية المتطورة مثل "هيرمز 450" و"هيرمز 900".يستمر رد الفصائل الفلسطينية على جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يتسبب في ذعر كبير في "إسرائيل" وهروب مستمر وانطلاق صافرات الإنذار بجانب وقوع حريق جزئي في بعض المستوطنات وكان آخرها إعلان موقع "تايمز أوف إسرائيل"، نشوب حريق في مستوطنة "معيان باروخ" الإسرائيلية شمال البلاد، نتيجة سقوط قذائف صاروخية من لبنان.وتستمر الحرب لليوم الـ238 على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.