5 شهداء بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

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أفادت السلطات اللبنانية باستشهاد 5 مدنيين -بينهم عائلة بأكملها- وإصابة أكثر من 9 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مساء السبت منزلا في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان.وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي العين وسط خربة سلم ذهب ضحيتها عائلة من 5 أشخاص نزحت من بلدة بليدا، كما جرح أكثر من 9 آخرين.وأشارت الوكالة إلى أن "المقاتلات الإسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه المنزل، مما أدى إلى استشهاد رب الأسرة وزوجته الحامل وولديهما وشخص آخر".كما أدى القصف الإسرائيلي إلى إصابة 9 أشخاص آخرين من سكان البيوت المحيطة بالمنزل المستهدف نقلوا جميعهم إلى مستشفى تبنين الحكومي، كما تسببت الغارة في خسائر فادحة بعشرات المنازل المحيطة، وفق الوكالة.وفي وقت سابق السبت، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على بلدات ميس الجبل والضهيرة وعيتا الشعب وكفرا ومجدل زون جنوبي لبنان، واستهدفت مسيّرة إسرائيلية بصاروخ منزلا في بلدة بليدا، في حين تعرض محيط بلدة الوزاني لقصف مدفعي إسرائيلي.في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني في بيان أن مقاتليه "استهدفوا ‏قوة عسكرية صهيونية في محيط جبل أدير (شمالي إسرائيل) بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح‏‏".وأكد الحزب استهداف موقعي ‏زبدين ورويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتجمع ‏لجنود الاحتلال في محيط قلعة هونين، وقصف موقع ‏البغدادي الإسرائيلي بصاروخ بركان، وتصديه "لمسيّرة ‏إسرائيلية في الحدود الفلسطينية بالأسلحة المناسبة، مما أجبرها على التراجع".وقد أظهرت إحصاءات رسمية لبنانية غير نهائية شملت كامل القرى على الخط الحدودي أن نحو ألف منزل دمرت بشكل كامل في جنوب لبنان وتضرر نحو 10 آلاف منزل آخر بشكل جزئي جراء القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.