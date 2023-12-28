الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

5 فصائل فلسطينية: نرفض الحلول المطروحة لمستقبل غزة

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غزة
أعلنت 5 فصائل فلسطينية بينها حماس، رفض كل السيناريوهات والحلول المطروحة لمستقبل غزة.

وعقدت فصائل المقاومة الفلسطينية اجتماعاً لها في بيروت بحضور الفصائل الخمسة.. حركة حماس؛ وحركة الجهاد، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة.اضافة اعلان

وقالت حركة حماس، اليوم الخميس، إنها اتفقت مع فصائل فلسطينية أخرى على "حل وطني" يقوم على تشكيل حكومة وحدة.

وأضافت الحركة في بيان أنها والفصائل الأخرى، وهي حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية، أكدت على وقف الحرب على غزة قبل أي تبادل للمحتجزين مع إسرائيل.

وذكرت حماس أن الفصائل أكدت أيضا "على ضرورة وقف إطلاق النار وكل أعمال العدوان الإسرائيلي بشكل نهائي، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة كشرط قبل إجراء عملية تبادل للأسرى وعلى قاعدة الكُل مقابل الكُل".

وأضافت حماس أن الفصائل الفلسطينية عبّرت عن رفضها للسيناريوهات الإسرائيلية والغربية لما بعد الحرب في غزة.

وقالت حماس إن الفصائل اتفقت على تقديم عدة اقتراحات، منها "الدعوة للقاء وطني جامع ومُلزم يضم الأطراف كافة دون استثناء، لتنفيذ ما تم التوافق عليه في الحوارات الوطنية السابقة".

كما اتفقت الفصائل على "تطوير النظام السياسي الفلسطيني وتعزيزه على أسس ديمقراطية عبر الانتخابات العامة (الرئاسية، المجلس التشريعي، والمجلس الوطني)، وفق نظام التمثيل النِّسبي الكامل في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها الجميع، بما يعيد بناء العلاقات الداخلية على أسس ومبادئ الائتلاف الوطني والشراكة الوطنية".
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