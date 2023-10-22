الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

574 مجزرة ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان

قطاع غزة
قطاع غزة
  قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول الحالي ارتكب الاحتلال نحو 574 مجزرة، ارتقى خلالها نحو 4651 شهيداً، فيما بلغ عدد المصابين 14245 فلسطينيا.اضافة اعلان
وأشار معروف في مؤتمر صحفي إلى أنه جرى حصر 165 ألف وحدة سكنية تضررت، لافتا إلى أن 50 بالمئة، من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضررت بسبب القصف، وقرابة 20 ألف وحدة سكنية هدمها الاحتلال بشكل كامل أو باتت غير صالحة للسكن، و 72 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية دمرها الاحتلال وألحق فيها الضرر الكبير.
وأكد أن شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي تعرضت إلى أضرار كبيرة، في حين يواصل الاحتلال استهداف المؤسسات التعليمية، حيث تعرّضت 176 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 30 مدرسة خرجت عن الخدمة.
وقال بلغ إجمالي عدد النازحين نحو مليون و400 ألف مواطناً، نصفهم في مراكز الإيواء البالغ عددها 220 مركزاً، فيما يتواجد آخرون في التجمعات المستضيفة من الأقارب والأصدقاء والمرافق العامة وغيرهم.
وأضاف أنه دخل إلى قطاع غزة 20 شاحنة من الاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البري جنوب القطاع بعد 16 يوماً على العدوان، فيما كان يدخل قبل ذلك 500 شاحنة يومياً.
وبين أن الاحتلال يتعمّد استهداف تجمعات المواطنين المتواجدين في الأسواق والمخابز ومراكز الإيواء وفي محيطها وتدميره للبيوت فوق رؤوس ساكنيها، واستهدافه للكنائس والمساجد، حيث هدم 31 مسجداً بشكل وتضررت 3 كنائس.
وأوضح أن متوسط ضحايا عدوان الاحتلال منذ بداية العدوان بلغ 50 حالة في الساعة الواحدة بين مصاب وشهيد.
ووجه نداء عاجلاً بضرورة إدخال إمدادات الوقود للقطاع لوقف الكارثة التي تهدد المستشفيات ومحطات ضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي والقطاعات كافة في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي.--(بترا)
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