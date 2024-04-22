6 إصابات بعد اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنين على بلدة برقا في رام الله

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أصيب 6 فلسطينيين بجروح أحدهم حالته "خطيرة" بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطين على بلدة برقا في قضاء رام الله في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد.وقالت الوزارة في بيان، إن "الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي تتعامل مع 6 إصابات بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة برقا، قضاء رام الله".وشرحت أن الإصابات أحداها "خطيرة في الصدر، وتم إدخاله لغرف العمليات"، وإصابتين بـ "جروح متوسطة في الصدر"، ومثلثهما بـ "جروح متوسطة في الأطراف السفلية"، إلى جانب "إصابة طفيفة في الأطراف العلوية".وكان مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا مساء الأحد، قرية برقا، شرق رام الله، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".وأفاد رئيس مجلس قروي برقا، صايل كنعان، بأن مستوطنين هاجموا القرية من الجهتين الشمالية والغربية، وأحرقوا "بركسا" للأغنام يعود لفلسطيني، كما حاولوا اقتحام منزل في الجهة الشمالية، ومنازل أخرى في الجهة الغربية من القرية.وتابع أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب أهالي القرية.