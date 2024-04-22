الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

6 إصابات بعد اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنين على بلدة برقا في رام الله

عنف المستوطنين في الضفة المحتلة تجاه المدنيين الفلسطينيين تزايد خلال العام 2023 (وكالة الأنباء الأوروبية)
عنف المستوطنين في الضفة المحتلة تجاه المدنيين الفلسطينيين تزايد خلال العام 2023 (وكالة الأنباء الأوروبية)
أصيب 6 فلسطينيين بجروح أحدهم حالته "خطيرة" بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطين على بلدة برقا في قضاء رام الله في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد.اضافة اعلان
وقالت الوزارة في بيان، إن "الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي تتعامل مع 6 إصابات بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة برقا، قضاء رام الله".
وشرحت أن الإصابات أحداها "خطيرة في الصدر، وتم إدخاله لغرف العمليات"، وإصابتين بـ "جروح متوسطة في الصدر"، ومثلثهما بـ "جروح متوسطة في الأطراف السفلية"، إلى جانب "إصابة طفيفة في الأطراف العلوية".
وكان مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا مساء الأحد، قرية برقا، شرق رام الله، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
وأفاد رئيس مجلس قروي برقا، صايل كنعان، بأن مستوطنين هاجموا القرية من الجهتين الشمالية والغربية، وأحرقوا "بركسا" للأغنام يعود لفلسطيني، كما حاولوا اقتحام منزل في الجهة الشمالية، ومنازل أخرى في الجهة الغربية من القرية.
وتابع أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب أهالي القرية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عناصر حزب الله اللبناني

هجوم جوي مركب من حزب الله على مدينة عكا يصيب أهدافه بدقة

منذ8 ساعة
الأونروا تدين قرار إسرائيل منع وصول مساعدات

تقرير مستقل: إسرائيل لم تقدم أدلة عن اتهاماتها لموظفي الأونروا

منذ18 ساعة
قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة

الاحتلال يطلق النار على سيارات الفلسطينيين ويصيب 3 بالخليل

منذ18 ساعة
مظاهرات تل أبيب المطالبة بإسقاط نتنياهو- (وكالات)

أهالي المحتجزين الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو ويلتقون غالانت

منذ18 ساعة
مقاتلان من حماس خلال تسليمهما امرأتين محتجزتين للصليب الأحمر-(وكالات)

حماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاق

منذ19 ساعة
أحد جنود الاحتلال

بعد 200 يوم من الحرب.. فشل عسكري ذريع للاحتلال

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
1713805507755368100

الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء‏

ترجمات |22 نيسان 2024
يهود مناهضون للصهيونية يطالبون بوقف إطلاق النار فورًا في غزة - (المصدر)

‏لماذا يكرهوننا: معاداة الصهيونية في المجتمع اليهودي‏

ترجمات |21 نيسان 2024
1713622665141576300

ما الذي يجب أن يفعله نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين؟

ترجمات |20 نيسان 2024
1713514273180354900

إسرائيل عالقة في غزة

ترجمات |19 نيسان 2024
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات |18 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - أطفال غزة

أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy

تسهيلات 18 نيسان 2024

تسهيلات
 
 