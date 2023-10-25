6 شهداء واعتقال العشرات باقتحامات للاحتلال بالضفة

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استشهد 6 فلسطينيين امس بنيران قوات الاحتلال، واعتقل عشرات آخرون خلال عمليات اقتحام جديدة في الضفة الغربية.واستشهد 3 فلسطينيين، وأصيب أكثر من 20 جراء قصف صاروخي للاحتلال على أطراف مخيم جنين.وحسب مصادر فلسطينية، أطلقت مقاتلة للاحتلال 4 صواريخ تجاه مجموعة من الشبان عند مقبرة الشهداء بالمخيم، ما أوقع شهداء وإصابات.ونقل عن جيش الاحتلال، أنه نفذ ضربة بطائرة مسيرة خلال اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في جنين.وفي وقت لاحق امس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فتى متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها خلال الاقتحام الإسرائيلي لجنين.وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر امس مدينة جنين ومخيمها، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين من كتيبة جنين وكتائب شهداء الأقصى وكتائب عز الدين القسام.وأكدت هذه الأجنحة العسكرية في بيانات منفصلة تصديهم بالرصاص والعبوات الناسفة لقوات الاحتلال، وتأكيدهم وقوع إصابات في صفوف تلك القوات، بالإضافة إلى إعطاب عدد من الآليات العسكرية.كما استشهد شاب فلسطيني فجر امس في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، خلال اقتحام قوات الاحتلال حي نزال، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.وفي قلنديا شمال القدس المحتلة، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم.ولاحقا، شهدت مدن في الضفة الغربية امس بينها: جنين ونابلس إضرابا عاما بدعوة من مجموعة "عرين الأسود"، تنديدا بالعدوان على غزة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 104 شهداء، منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول(اكتوبر) الحالي.في الأثناء، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر امس 58 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة. وتمت الاعتقالات خلال اقتحام جيش الاحتلال مناطق عدة؛ بينها: نابلس وقلقيلية والخليل مخيم قلنديا، وتخللت عمليات الاقتحام مواجهات مسلحة أحيانا.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه، خلال عملية اقتحام نفذتها فجر امس لمخيم عسكر وحي المساكن والمنطقة الشرقية في مدينة نابلس، أدت إلى وقوع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.كما أفادت مصادر محلية اعتقال قوات الاحتلال لعدد من الفلسطينيين، ومصادرة مركبة فلسطينية من الحي الشرقي قبل ان تنسحب.ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى قبل أسبوعين، اعتقل الاحتلال أكثر من 1200 فلسطيني، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.وقال جيش الاحتلال، إن 500 من أعضاء حركة حماس من بين المعتقلين في الضفة.وبالتوازي مع الاقتحامات والاعتقالات، تواصل قوات الاحتلال إغلاق معظم مداخل المدن والقرى في الضفة المحتلة، وتفصل بعضها عن بعض.-(وكالات)