6 مرشحين يتنافسون على الرئاسة في إيران

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وأجاز المجلس- وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون مهمتها الموافقة على المرشحين والإشراف على الانتخابات- لستة أشخاص من بين 80 تقدّموا بطلب خوض الانتخابات في أعقاب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في أيار/ مايو الماضي.وخلت القائمة النهائية من أسماء بارزة يتقدمها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد والرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، بينما ضمت مرشحاً واحداً من التيار الإصلاحي هو مسعود بزشكيان الذي كان نائباً عن مدينة تبريز (شمال غرب) ووزيراً سابقاً للصحة.ولا يقدم مجلس صيانة الدستور عادة الأسباب الموجبة لخياراته.وفي انتخابات العام 2021، أجازت الهيئة لسبعة مرشحين فقط من أصل 592 متقدّماً خوض الانتخابات، وسهّل ذلك انتخاب رئيسي مرشّح التيار المحافظ، رئيساً من الدورة الأولى.وبلغت نسبة الاقتراع في تلك الانتخابات 49%، وهو أدنى معدّل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ عام 1979. (المملكة)