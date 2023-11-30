الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

6.5 مليار الايرادات المحلية لنهاية ايلول

1701344334221
وزارة المالية
 ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي لتصل الى ما قيمته 6.518 مليار دينار أي بارتفاع 439 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 91.2 بالمئة،.اضافة اعلان

وبحسب النشرة المالية الشهرية، جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 233.6 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 205.4 مليون دينار، مشيرة الى أن ارتفاع الايرادات الضريبية يعود نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والارباح بما قيمته 231.6 مليون دينار لتصل الى ما قيمته 1.565مليار دينار وتحقيق ما نسبته 101.3بالمئة من المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2023، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الاقرارات الضريبية و دون رفع النسب الضريبية.

وعلى صعيد الإنفاق العام بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور التسعة الاولى من العام حوالي 7.9 مليار دينار مقابل ما قيمته 7.6 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 533.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة سجل العجز المالي انخفاضاً بحوالي 10.2 مليون دينار، ليصل الى نحو1.397 مليار دينار خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1.407مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
32914110-1701339855

إسرائيل تقرر استدعاء السفير الإسباني

منذ 7 دقيقة
file (10)

مدير عام مجمع الشفاء و26 من الكوادر الصحية ما يزالون رهن الاعتقال

منذ1 ساعة
20231130012325

بلينكن يحضر اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي

منذ1 ساعة
365053

هآرتس: إسرائيل غير معنية باستعادة جثث من حماس حاليا

منذ2 ساعة
355309_1_1701342538

ارتفاع قتلى عملية راموت.. وحماس تتبنى

منذ2 ساعة
هنري كيسنجر23

وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر

منذ11 ساعة
افكار و مواقف

نتنياهو ما بين صموئيل الاول وحزقيال

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

التضامن الحقيقي مع الفلسطينيين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

تأملات الهدنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إطلاق المشاريع الإستراتيجية في عام 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

الكرة في ملعب الاتحاد

خالد خطاطبة |اليوم

غزة بعد الحرب.. الخيار الغائب

سميح المعايطة |اليوم

الفرصة الأخيرة في الزمن الأكثر خطورة

مالك العثامنة |اليوم

لماذا نتمثل بالغرب ونثق به؟

غازي الذيبة |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات | منذ19 ساعة
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات | منذ19 ساعة
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 