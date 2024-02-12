63 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف مكثف "غير مسبوق" على رفح

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استشهد 63 فلسطينيا على الأقل، بينهم طفلة، وإصابة عشرات آخرين إثر سلسلة غارات كثيفة شنها طيران الاحتلال على مناطق متفرقة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وقالت وسائل إعلام فلسطيني إن مصابين، بينهم أطفال ونساء، وصلوا إلى المستشفى الكويتي جراء القصف الإسرائيلي العنيف وغير المسبوق الذي استهدف أساسا شمال مدينة رفح.وأضافت أن قصفا إسرائيليا استهدف مسجد الرحمة في مخيم الشابورة في رفح، مشيرا إلى وقوع إصابات.وقالت إن مئات المواطنين نزحوا إلى المستشفى الكويتي هربا من القصف الإسرائيلي العنيف.من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن غارات مكثفة استهدفت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال وسط مدينة رفح.وفي وقت سابق، وأفادت بسماع دوي اشتباكات وقصف مدفعي وغارات مكثفة بمدينة رفح، كما تحدث عن قصف على مسافة قريبة من الحدود مع مصر.وقالت إن اشتباكات إسرائيلية كثيفة تدور بالقرب من محيط المستشفى الكويتي في رفح.وفي أول تصريح بعد القصف على رفح، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ سلسلة من الهجمات على أهداف نوعية في منطقة الشابورة جنوبي قطاع غزة.