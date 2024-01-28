الإثنين 29 كانون الثاني 2024
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6330 معتقلا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

6330-حالة-اعتقال-لدى-الاحتلال-منذ-7-أكتوبر-2023
6330 معتقلا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
أفادت معطيات حقوقية فلسطينية، بأن حصيلة الاعتقالات “الإسرائيلية” بعد الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، قد ارتفعت اليوم الأحد إلى قرابة الـ 6330 معتقلًا فلسطينيًا.اضافة اعلان

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية نادي الأسير الفلسطيني، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشارت المؤسسات الحقوقية، في بيان مشترك لها تلقته “شفا” اليوم، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 22 مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم سيدة من قلقيلية، وطفل جريح من جنين، وأب وأبنائه الأربعة من الخليل.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين، الخليل، نابلس، بيت لحم، رام الله، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة لعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال، والمركبات.

وأكملت المؤسسات الحقوقية: “حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر”.

وأردفت: “واستهدفت حملات الاعتقال كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، بشكل غير مسبوق”.
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