الجمعة 22 أيلول 2023
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​7 جرحى برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

​7 جرحى برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة
​7 جرحى برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة
أصيب سبعة مواطنين بجراح جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مئات المتظاهرين في عدة مناطق من قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في تصريح صحفي، إنه أصيب 7 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.اضافة اعلان
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