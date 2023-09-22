​7 جرحى برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

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أصيب سبعة مواطنين بجراح جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مئات المتظاهرين في عدة مناطق من قطاع غزة.وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في تصريح صحفي، إنه أصيب 7 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.