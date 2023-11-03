7 شهداء إثر قصف الاحتلال مقبرة بيت لاهيا

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استشهد اليوم الجمعة، سبعة مواطنين فلسطينيين على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف مقبرة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، أن القصف استهدف المواطنين أثناء دفنهم أمواتهم في مقبرة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.