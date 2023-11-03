الجمعة 03 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

7 شهداء إثر قصف الاحتلال مقبرة بيت لاهيا

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بيت لاهيا في قطاع غزة
استشهد اليوم الجمعة، سبعة مواطنين فلسطينيين على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف مقبرة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، أن القصف استهدف المواطنين أثناء دفنهم أمواتهم في مقبرة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.اضافة اعلان
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