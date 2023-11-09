7 شهداء بقصف مسيرة للاحتلال مجموعة شبان في جنين

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، استشهاد 7 شبان، وإصابة 6 آخرين 3 منهم بحالة خطرة، جراء عدوان الاحتلال على جنين.وقال مستشفى ابن سينا، إن ثلاثة شهداء وصلوا إلى المستشفى، إضافة إلى إصابتين بحالة خطرة، إثر قصف قوات الاحتلال لمخيم جنين.