الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

7 شهداء بقصف مسيرة للاحتلال مجموعة شبان في جنين

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7 شهداء بقصف مسيرة للاحتلال مجموعة شبان في جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، استشهاد 7 شبان، وإصابة 6 آخرين 3 منهم بحالة خطرة، جراء عدوان الاحتلال على جنين.
وقال مستشفى ابن سينا، إن ثلاثة شهداء وصلوا إلى المستشفى، إضافة إلى إصابتين بحالة خطرة، إثر قصف قوات الاحتلال لمخيم جنين.اضافة اعلان
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