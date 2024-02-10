7 شهداء جراء قصف الاحتلال دير البلح ورفح

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استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب أخرون في قصف إسرائيلي على منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزةكما استشهد فلسطينيان في غارة إسرائيلية على سيارة شرطة بحي البرازيل في رفح جنوبي قطاع غزة.--(بترا)