70 شهيدا على الأقل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء الأحد، من جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ135.



وأفادت مصادر طبية باستشهاد أكثر من 70 فلسطينيا، وإصابة آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، بقصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على النصيرات والزوايدة ودير البلح.

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وأضافت أن جثامين 16 شهيدا وصلت إلى المستشفيات إثر تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما تم انتشال 5 شهداء معظمهم أطفال إثر قصف إسرائيلي على مناطق شمالي القطاع.



كما استهدف قصف إسرائيلي أحياء الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين في مدينة غزة، فيما حلقت مُسيّرات وطائرات استطلاع على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق متفرقة من رفح.



وذكرت مصادر طبية في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجرزة خلال 24 ساعة.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28985، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.