70 شهيدا و200 مصاب باستهداف الاحتلال نازحين في غزة

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الجمعة، "إرتقاء أكثر من 700 شهيدا وإصابة 200 آخرين جراء استهداف الاحتلال النازحين في قطاع غزة".وكانت الأمم المتحدة قد قالت إن "الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة انتقال 1.1 مليون فلسطيني في غزة إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة".من جهته، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، على "ضرورة عدم الالتفات لدعوات النزوح التي يطلقها الاحتلال، وإفشال هذا المخطط".وأضاف في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الجمعة، إن "الاحتلال مجددا كذبه وإجرامه بحق شعبنا، عبر قصفه لأكثر من سيارة كانت تحمل نازحين متوجهين لجنوب غزة، بعد محاولته فرض التهجير القسري على شعبنا في غزة والشمال".وقال إن "هذه الجريمة الجديدة والتي راح ضحيتها أطفال ونساء وشيوخ بعضهم فُصلت رؤوسهم عن أجسادهم وعشرات الجرحى تؤكد ما قلناه منذ اللحظة الاولى أن هذا المحتل لا يحترم عهود ولا يراعي مواثيق وأن الخيار ردا على مخطط الاحتلال هو ثبات شعبنا على أرضه وعدم مغادرتها لأي وجهة أخرى".وفي السياق أشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إلى أن "الاحتلال مارس الخديعة بإرغام المواطنين على الاخلاء القسري لمنازلهم ثم استهدفهم في الطرقات".وكانت مصر قد حذرت، يوم الجمعة، من مطالبة جيش الاحتلال أهالي قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.وأكدت مصر أن "هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسيعرض حياة أكثر من مليون فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها".وطالبت مصر "حكومة الاحتلال بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة".ودعت مصر "الأمم المتحدة، والأطراف الفاعلة دولياً إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة".ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1300.