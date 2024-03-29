الجمعة 29 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

700 ألف مصاب بأمراض معدية في قطاع غزة

أطفال غزة-(وكالات)
أطفال غزة

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من أن هناك 700 ألف مصاب بالأمراض المعدية، منهم 8 آلاف حالة عدوى التهاب الكبد الوبائي الفيروسي، نتيجة اكتظاظ مراكز الإيواء، والظروف الهشّة فيها، وعدم توفر الغذاء والمياه والرعاية الصحية المطلوبة.

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وبحسب التحديث الذي نشره المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، فقد ارتكب الاحتلال 2888 مجزرة، بينما رصد وجود 39623 شهيدًا ومفقودًا، من بينهم 32623 شهيدًا وصلوا إلى المستشفيات، منهم 14350 طفلًا،

فيما استُشهد 28 طفلًا آخرون نتيجة المجاعة، وكذلك فإن هناك 9460 شهيدة من النساء، و364 شهيدًا من الطواقم الطبية، و48 شهيدًا من الدفاع المدني، و136 شهيدًا من الصحفيين.


وأشار المكتب إلى أن هناك 7000 مفقود، و75092 مصابًا، وأن 73 بالمئة من الضحايا، هم من الأطفال والنساء و17000 طفل يعيشون دون والديهم، أو دون أحدهما.
وأكد أن هنالك 70,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليا، و290,000 وحدة سكنية دمرها جزئيًا غير صالحة للسكن، وهناك 70,000 طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة، كما أن 200 موقع أثري وتراثي دمره الاحتلال الإسرائيلي.

 

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