7670 معتقلا فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

ارتفع عدد معتقلي الضفة الغربية، الثلاثاء، إلى 7 آلاف و670 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيا الليلة الماضية.

اضافة اعلان



جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).



وقال البيان إن "القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء أمس (الاثنين) وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 15 مواطنا على الأقل من الضّفة، لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من 7670".



وأوضح أن "الاعتقالات طالت الصحفية رولا حسنين وأسرى محررين".





ووفقا للبيان، تركزت عمليات الاعتقال في محافظات الخليل (جنوب)، وجنين وقلقيلية (شمال) ورام الله والقدس (وسط).

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقت إسرائيل على اعتقالهم، ومن أفرجت عنهم لاحقًا.



ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، صعد الجيش عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 435 شهيدا ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.



وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".