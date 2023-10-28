السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

7703 شهداء في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة - (أرشيفية)
غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 7703 بينهم 3595 طفلا، فيما وصلت أعداد المصابين إلى 19734.اضافة اعلان
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، أن الاحتلال حوّل قطاع غزة لكتلة من اللهب وارتكب 53 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 377 شهيدا.
وبين أن 825 مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلات أُبيدت بالكامل، وراح ضحيتها 5824 شهيدًا ومئات تحت الأنقاض.
وناشدت وزارة الصحة خريجي وطلبة الطب والتمريض كافة والأطباء المتقاعدين التطوع بسبب الضغط على المستشفيات وشح الكادر البشري.
وطالبت الوزارة بالتدخل الدولي العاجل لحماية المؤسسات الصحية والمستشفيات والطواقم الطبية في القطاع.
وأكدت أن الاحتلال تسبب بشلل كامل في قدرات المنظومة الصحية جراء قطع الاتصالات والإنترنت.
وطالبت الصحة مصر بالعمل الفوري على فتح معبر رفح لضمان تدفق المساعدات الصحية وإدخال الوقود وإخراج المرضى والجرحى.
كما طالبت الجهات كافة بالعمل الفوري على التدخل العاجل لإسعاف المنظومة الصحية المنهارة.
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