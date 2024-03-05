الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

8 آلاف مريض بحاجة إلى إجلاء من غزة

إسعاف غزة
إسعاف غزة

 قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن نحو 8 آلاف مريض في غزة يحتاجون إلى إجلاء معربة عن خيبة أملها لعدم إخراج سوى عدد قليل من المرضى من القطاع المحاصر.

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وذكرت منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي، أن إخراج مثل هؤلاء المرضى من قطاع غزة من شأنه أن يخفف بعض الضغط على الأطباء والمستشفيات التي تكافح من أجل الاستمرار في العمل في منطقة الحرب.


وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن من القدس “نقدّر أن هناك حاجة إلى إحالة 8 آلاف من سكان غزة إلى خارج القطاع”.


وأوضح أن من بين هؤلاء نحو 6 آلاف ترتبط إصاباتهم بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، بينهم مصابون بإصابات متعددة وحروق، أو بُترت أطرافهم.-بترا

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