الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

8 أسيرات من مناطق 48 في صفقة الأسرى اليوم - أسماء

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8 اسيرات من مناطق 48 في صفقة الاسرى اليوم - اسماء
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الخميس، سابع أيام صفقة التبادل، وهي كالتالي:اضافة اعلان

الأسيرات:
أهداب محمد علي حوراني / مناطق 48
صابرين علي قائد عطاونة/ مناطق 48
هديل باسم علي محاميد/ مناطق 48
شهد حمد مطصفى سويطات/ مناطق 48
أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم/ مناطق 48
آيات سعيد قاسم عتاملة/ مناطق 48
رنا محمد حسين سويلات/ مناطق 48
أسيل حسين محمود سويطات/ مناطق 48

الأسرى الأشبال:
سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش / بيت لحم
عبدالكريم فرسان سلطان أبو مصطفى/ رام الله والبيرة
يونس مجدي إسماعيل حوامدة/ رام الله والبيرة
إدريس أحمد عبد الرحمن عبد / رام الله والبيرة
قصي عوض محمود مصري/  رام الله والبيرة
محمود إبراهيم محمود متولي/  قلقيلية
عبد الله حسن إسماعيل أولاد حمدان/ الخليل
عبد الله إياد باجس ألبو/ الخليل
يوسف حسين محمد حامد/ رام الله والبيرة
محمود رائد محمد إخليل/  الخليل
أسامة ماهر محمد قبها/ جنين
أحمد فضل خضر عجلوني/ القدس
محمد بهاء عبد الرحمن عياش/ رام الله والبيرة
رائد يوسف محمد إدريس صرصور/ الخليل
أحمد محمد أحمد مرزوق/ القدس
محمود إبراهيم محمود شلودي/ القدس
أبي يوسف عبد الحميد أبو مارية/ الخليل
محمود حسن أحمد قطناني/ نابلس
علي كريم كامل العساكرة/ بيت لحم
مهران عمار ابراهيم حميدان/ القدس
قسام محمد عبد المجيد حامد/ رام الله والبيرة
عز الدين عبد المجيد أحمد حامد/ رام الله والبيرة

الرحمة لشهدائنا الأبرار والحرية لأسرانا والنصر حليفنا
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